Le premier album du duo brésilien Nina Girassóis (chant) et Paulera (production) vient de sortir, sur le label Dubquake Records

L'album s'appelle "Superfluido" et il est sorti le 18 octobre. On y retrouve le tube "Heavyweight Sound", déjà sorti en single chez Dubquake, en collaboration avec Rico d'OBF, en 2021. Neuf titres en anglais et en portuguais viennent s'y ajouter, dont deux remix des précédents singles "Sangue Vermelho" et "I'm a Survivor", ainsi que le single promotionnel "Musica de Jah"

C'est un super album de reggae digital. Les productions de Paulera sont très organiques. Et la superbe voix de Nina Girassois, souvent enregistrée plusieurs fois et superposée, vient compléter cet album qui sonne DIY sans prise de tête, mais qui est très bien produit.

Lien d'écoute de l'album