Nikamutau Florent Vollant ( = "Chantons Florent Vollant" en innu-aimun) rassemble plus de vingt artistes sur un disque de reprises

Florent Vollant est un chanteur-auteur-compositeur-interprète innu (peuple autochtone du Canada) de 65 ans. Riche d'une carrière de près de quarante ans, au sein du duo Kashtin puis en solo, fondateur du festival Innu Nikamu et du Studio Makusham, il est aujourd'hui une des figures majeures de la musique autochtone au Canada.

Florent Vollant n'est pas mort, il est même bien vivant, et c'est justement une excellente raison pour lui consacrer un album de reprises en hommage à sa carrière et son engagement dans la mise en avant de la culture autochtone au Canada. Cet album a été pensé par son fils, Mathieu Mckenzie, membre du trio Maten, comme un cadeau pour son père, qui se remet encore d'un AVC. On adore la démarche ! Pourquoi célébrer les gens une fois qu'ils sont morts et ne pas plutôt en profiter tant qu'ils sont vivants ?

