Nia Archives la génie de la jungle revient avec un album aux esthétiques variées !

Aujourd’hui, on parle de musique électronique et d’une artiste qui, en peu de temps, a su réinventer et devenir la référence actuelle de la jungle dans le monde.

Certains savent peut être de qui je vais parler et vous avez raison c'est belle et bien la productrice, chanteuse et DJ Nia Archives.

Son nouvel album vient de sortir sur le label HIJINXX et on en parle ensemble !

« Silence Is Loud » le nouvel album de Nia Archives est sorti le 13 avril dernier sur le label HIJINXX sous licence Universal Music.

On y retrouve 13 titres avec des atmosphères plus ou moins différentes tout en restant dans le style jungle.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7aIsJRcf04ZeFiU1Fa70Cq?si=1G_baZNdT3eHOSPFJYVZuA