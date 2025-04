Neniu dévoile son nouvel EP "<3", entre douceur et amertume.

Le musicien, réalisateur et dessinateur nous dévoilait son nouveau projet le 3 avril dernier, un EP rempli d'honnêteté fait avec le cœur (<3).

La musique de Neniu nous plonge dans un univers qui alterne entre l'ombre et la lumière. "<3", c'est un projet avec un côté enfantin et touchant grâce à la voix de Neniu et aux animations adorables qu’il nous propose dans ses clips, qu'il réalise d'ailleurs lui-même.

Mais parfois, ce côté doux de la musique de Neniu laisse la place à des paroles plus sombres, qui font état d'un bilan accablant sur l'état du monde actuel. Un équilibre dur à trouver que Neniu maîtrise ici à la perfection.

Vous pouvez retrouver "<3" sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube

Soundcloud