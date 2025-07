Le premier EP de Naya Mö : "Dealing with ghosts"

Naya Mö présentait le 21 février dernier son premier EP "Dealing with ghosts", sorti sur le label RKR Music. Ce projet arrive après quelques singles sortis en 2024, des titres planants à la guitare acoustique. Ce premier EP est lui plus rock, les fonds sonores absorbants avec des effets fuzz et reverb. On en parle dans SONAR.

Vous pouvez retrouver l'album ici :

