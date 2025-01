La chanteuse et multi-instrumentiste Nailah Hunter vient de sortir son premier album et ça vaut le coup !

Aujourd’hui, on s'intéresse à la chanteuse Nailah Hunter. Elle vient tout juste de sortir son nouvel album : Lovegaze.

Le projet est sorti le 12 janvier sur le label “Fat Possum Records”, un label américain basé à Oxford dans le Mississippi.

Pour réaliser “Lovegaze”, Hunter est parti s’isoler dans une petite ville côtière le long de la Manche où elle commence à enregistrer des démos avec une harpe celtique qu’elle avait emprunté à des habitants.

Après avoir été présenté au producteur londonien Cicely Goulder, Hunter retourne en Angleterre un an plus tard pour développer davantage les chansons et finaliser l’album

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5wZ1zvJhdu078W27V9mr5U?si=VQK4dnmfSKm5S9WteqbBzA