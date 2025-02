Le très attendu premier album du Moses Yoofee Trio, sobrement intitulé "MYT" est sorti, on en parle dans SONAR

Menée depuis maintenant plusieurs années par le talentueux pianiste et producteur Moses Yoofee, la formation berlinoise lance enfin son premier album. Le Moses Yoofee Trio avait déjà sorti le remarqué OCEAN - un EP de 5 titres - en novembre 2023, et après un tel projet, leur album ne pouvait qu'être réussi. Effectivement on n'a pas été déçus !

C'est un album fidèle au son du groupe, qui mèle jazz, funk, RnB et électro dans un tourbillon de sensations fortes. Pour atteindre ce parfait mélange, Moses Yoofee est toujours accompagné par le nerveux mais virtuose Noah Fuerbringer à la batterie, et le groovy et sensible Roman Klobe à la basse/guitare.

