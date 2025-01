Où est passé le Muddy Monk d'il y a quelques années ?

Avec ce nouvel album, "Bingo Paradis", la musique de Muddy Monk prend une direction différente de d'habitude. Il semblerait qu'il soit tombé amoureux, et que ses sentiments ont un impact très fort sur sa musique. Fini les chansons super nostalgiques, les basses grasses et méchantes, et les synthés ultra-compressés. Place à des chansons d'amour simples et joyeuses.

Muddy Monk, l'homme aux mille synthétiseurs

Ce grand collectionneur de vieilles machines n'a pas pour autant laissé tomber ses outils de travail habituels. On retrouve toujours des sonorités eighties, portées par son Roland Juno. Mais sur Bingo Paradis, c'est plus doux, ça sonne même parfois un peu "cheap", mais c'est super !

