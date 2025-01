Aujourd’hui je vais parler de mon coup de coeur du moment : Solann et de son tout premier EP « Monstrueuse » qu’elle a sorti le 19 janvier 2024 sur le label Cinq7!

Née d’un père comédien et d’une mère artiste touche à tout, Solann grandit dans un berceau de créativité.

Pour elle, la musique est un échappatoire, un refuge, une façon de se vider sur papier. C’est aussi un moyen de communiquer sur ses névroses, et espérer toucher des personnes ayant vécues les même choses.

Munie de son ukulélé et de sa voix cristalline, Solann nous propose des musiques néo-folk, pop, parfois électro. Ses morceaux sont des balades hypnotisantes aux paroles intimes, parfois tranchantes.



« Monstrueuse » est le tout premier projet dévoilé par notre artiste. Solann a des choses à dire et dénonce dans cet EP le patriarcat, les relations toxiques, le harcèlement et les complexes du corps. Derrière la douceur de sa voix se cachent des mots tranchants et des histoires sombres.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/3ncHignlQNL2JTMxYMYz5X?si=Qs9k-wPlT2qRnsrU0jEiXg