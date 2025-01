La siffleuse Molly Lewis nous surprend encore une fois avec un album planant et pleins de surprises !

Aujourd'hui, c’est un sonar un peu spécial puisqu’on parle d’une artiste qui ne chante pas, ne rap pas, et qui ne joue pas vraiment d’un instrument, même si certains peuvent le considérer comme tel.

Vous me direz qu’il ne reste pas vraiment d’autres solutions et bien si, on met en lumière l’art de siffler.

Siffler, beaucoup de gens savent le faire, mais siffler comme Molly Lewis, c’est un autre niveau.

Son nouvel album : On The Lips, est sorti le 16 février dernier sur le label américain Jagiaguwar.

Il a été enregistré dans la ville californienne de Pasadena, aux côtés du guitariste et producteur Thomas Brenneck.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/2EaFjK4isYVM689kcpyIAY?si=W509_0W0QeO0LX8DEtGhpg