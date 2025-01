Le duo électro-pop montréalais Milk & Bone est de retour avec un nouvel EP, Baby Dreamer, paru le 17 janvier

Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin reviennent avec un EP qui balaye large le spectre de la pop actuelle. On y retrouve des influences variées, allant de Magdalena Bay à Oklou, en passant par Sega Bodega. Cet EP de cinq titres fait preuve d'une construction étonnamment travaillée pour un projet aussi court. En effet, à travers ses différents morceaux, le disque semble nous amener progressivement vers une nouvelle ère de Milk & Bone, représentée par le dernier titre de l'EP : FORGONE.

Une ère plus électronique, allant peut-être chercher un son plus brut, plus rock, mais aussi plus mélancolique du côté de la scène post-punk et shoegaze. Notons qu'on y retrouve aussi des influences deep house et UK garage, rappelant le son de Fcukers. Un beau mélange, affaire à suivre...

