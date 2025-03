Miki : Un nouveau vent de fraîcheur pour la scène pop française

Le 7 mars dernier, Miki sortait son nouvel album intitulé "graou". Un album composé de 7 titres aux textes sans filtres.

graou, un album qui incarne à la perfection l'image d'une nouvelle pop mutante, et fraîche teintée d'électro et de sonorités expérimentales.

Dans cet album, on retrouve le single phare de la chanteuse "échec et mat", qui lui a d'ailleurs valu une vague de critiques voire de harcèlement au cours de ces derniers mois.

En tout cas, nous, on a adoré graou et on vous invite évidemment à aller découvrir ce superbe album qui illustre parfaitement le talent de Miki.

Vous pouvez retrouver graou sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube