Le collectif MICH nous présente leur nouvel opus intitulé Chair.

Le 4 avril dernier, le groupe néerlandais MICH dévoilait son nouvel album intitulé simplement Chair.

Un album très riche musicalement qui nous ramène vers des sonorités rock un peu à la The Cure. C'est un album avec des titres très courts mais très efficaces où la voix de Sofie Winterson et de Bastian Bosma crée un équilibre parfait, mêlant douceur et énergie brute tout au long de l'album.

Vous pouvez retrouver le morceau sur les plateformes de streaming suivantes :

