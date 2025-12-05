Melody's Echo Chamber "Unclouded"Publié le 18/12/2025
Ce 5 décembre 2025, Melody's Echo Chamber nous a dévoilé son nouveau disque "Unclouded"
Pour ce nouvel album «Melody» s’est associée au producteur suédois «Sven Wunder», une figure estimée pour ses travaux mêlant jazz, psychédélisme et textures cinématographiques.
Autour d’eux, on retrouve la violoncelliste «Josefin Runsteen», le guitariste «Daniel Ögen» ou encore le batteur «Malcolm Catto».
À cette instrumentation s’ajoute la contribution de «Reine Fiske», une fidèle complice, ainsi que l’apparition du très convoité «Leon Michels», un producteur américain qui a notamment travaillé avec le «Wu-Tang Clan» ou encore «Norah Jones».
Dans ce nouveau disque elle construit un univers où la recherche sonore se mêle à une écriture intimiste, toujours en mouvement: les nuages symboliques se sont dissipés pour laisser place à la clarté…
Cette vision plus lumineuse imprègne autant les grooves ensoleillés de l’album que ses paroles plus enracinées : l’envie d’évasion à cédé la place à une véritable connexion avec la nature et l’instant présent.
