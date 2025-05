"Animaru", le nouvel album de la talentueuse Mei Semones.

Dans cet album, Mei Semones évoque énormément l’amour, l’amour pour la vie, la famille, la musique et sa guitare, tout ce qui a une importance dans la vie de la jeune chanteuse.

Musicalement, Mei Semones et ses musiciens nous dévoilent un mélange de sonorités jazz, de bossa nova, de rock ou encore d’indie pop et de mélodies complexes et minutieuses.

Retrouvez "Animaru" sur les plateformes de streaming suivantes :

