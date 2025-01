Aujourd'hui on va parler de pop alternative avec un artiste qui fait parler de lui depuis 2023: BRIQUE ARGENT vient de sortir son tout premier EP « MEETING »!

Cela fait plus de 3 ans que Corentin Brisebas se creuse les méninges pour ce projet solo.

BRIQUE ARGENT réside en maître dans l’équilibre. Il nous offre une pop alternative divaguant entre douceur et puissance, allant de la caresse d’instruments organiques à la brutalité des sons électroniques. Avec Corentin, on passe du chaud au froid, de la douceur à la tension. Même ses textes exposent cette dualité palpable. Il dépose sur papier ses névroses et ses espoirs sur des textes écrits en français. Sous forme de confessions, notre artiste est doux, énervé, lettré, engagé, poète.

A travers son premier EP, BRIQUE ARGENT nous embarque dans un voyage introspectif dans lequel il exprime ses traumas et névroses sans mâcher ses mots.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/0bp7flh2qnVd3tAwLUjvNo?si=RaE68OgBQveeKFh2LOz3ow