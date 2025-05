The Long Way Round, premier album de la chanteuse Maya Delilah

Le 25 avril dernier était le jour de la sortie tant attendue du nouvel et tout premier album de Maya Delilah, The Long Way Round, un grand jour pour la jeune chanteuse originaire de Londres.

Un projet très éclectique de 12 titres mêlant pop, soul, funk et folk. "The Long Way Round" résume parfaitement la musicalité de Maya Delilah, qui explique d'ailleurs que cet album est une synthèse de toutes ses influences.

Un magnifique album dans lequel on découvre les deux titres "Actress" et "Squeeze", deux morceaux qu'on a d'ailleurs décidé de vous faire découvrir dans Sonar aujourd'hui.

