Mauvais Sang propose une parenthèse bruitiste à intégrer à notre quotidien

Vous êtes énervé ? Excité ? Vous avez un surplus d'énergie dont vous ne savez que faire ? Mauvais Sang peuvent vous aider à extérioriser tout ça grâce à leur rock noise débridé. D'ailleurs, ça tombe bien, ils ont sorti un nouvel EP le 22 novembre 2024. C'est "La Flore", on en parle dans SONAR.

Si la musique de Mauvais Sang peut paraître abstraite à prime abord, quand on creuse un peu, on est surpris par leur son hyper-figuratif et la construction picturale de leurs morceaux. Cet effet visuel finement maîtrisé est construit grâce à la juxtaposition de sons et d'influences rarement associées. Les guitares distordues côtoient les violons, le son de la harpe passe par une pédale fuzz, et tout ça accompagne la superbe prose de Léo, déclamée façon spoken-word.

