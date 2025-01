"Grand piano" de Mathieu Boogaerts : une joyeuse mélancolie

Le 17 janvier 2025 est sorti le neuvième album de Mathieu Boogaerts, "Grand piano" sur tôt Ou tard. Son titre "Grand Piano" c'est l'expression anglaise pour dire "piano à queue" et que Boogaerts qualifie d'oxymore. Un instrument imposant et précieux, dans lequel le chanteur voit plutôt quelque chose de plus petit et nuancé. Cet aspect oxymorique, c'est aussi un trait de sa musique, légère et grave, simple et élaborée.

L'album est personnel, autobiographique. Au fil des chansons, on suit les humeurs de l'artiste, de la mélancolie, à l'ironie, à la joie d'être au monde. Les textes sont simples et poétiques, il y a du piano, de la guitare, du synthé, de la flûte et on y entend aussi de l'accordéon. C'est un véritable dialogue avec les instruments, sa voix s'accorde et accompagne parfaitement les mélodies, des chœurs légers s'ajoutent aussi parfois en fond.

Si l'album paraît peut-être un peu plus joyeux que ce à quoi on est habitué avec Mathieu Boogaerts, on retrouve avec "Pas drôle" une tristesse familière, et on l'écoute dans SONAR.



