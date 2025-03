man oh man ! : Quand la Soul, l’Indie Pop et la Folk se rencontrent pour ne faire qu’un.

Deux ans après son premier album, le chanteur britannique revient avec un nouvel album hyper réconfortant.

man oh man ! Un album qui transpire la sincérité, et le choix de la production si particulière qu’a choisi Martin Luke Brown en est très certainement pour quelque chose. En écrivant et en enregistrant au jour le jour chacun des morceaux de cet album, Martin nous dévoile encore et encore son talent évident pour l’écriture et la composition.

Chaque morceau est une introspection profonde de la part du chanteur. Le tout avec des sonorités douces et parfaitement maîtrisées.

Cet album, c'est une dose de réconfort assurée, alors on vous encourage vivement à aller le découvrir en entier !

man oh man ! disponible sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Bandcamp

Soundcloud

Youtube