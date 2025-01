Mahal de Glass Beams : le label Ninja Tune, fidèle à ses habitudes, nous propose un EP au son inimitable !

Aujourd’hui on parle d’un groupe qui attire mon attention depuis plusieurs semaines. Leur productions sont à la fois mystiques et réconfortantes, avec une touche de psychédélique : je parle du groupe Australien « Glass Beams ».

Ils viennent de sortir un nouvel EP « Mahal » le 22 mars dernier sur le fameux label Ninja Tune.

Glass Beams, c’est un trio originaire de Melbourne en Australie et qui se crée à l’initiative de Rajan Silva.

Ce nouveau projet est sorti le 22 mars dernier sur le label indépendant de musique électronique Ninja Tune.

C’est un EP de cinq titres donc assez court mais qui vient tout de même nous combler de leurs sonorités inimitables.

Dans ce projet, on retrouve une guitare qui tissent des mélodies hypnotiques et rythmées et une basse qui maintient un groove contagieux. Tout ça renforcé par des carillons et d'autres éléments sonores.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/32yQDx3IeVTHLPxT07PFDy?si=NFA-qoOWSkit5_MRW65xSQ