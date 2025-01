MADJO est de retour avec son nouvel album REBELLION, un projet engagé et personnel

Rebellion est sorti le 13 octobre dernier sur le label MAIO MUSIC. Il est composé de 11 titres qui nous laissent entrevoir les valeurs et dévotions de notre artiste. Dans un genre soul aux sonorités électroniques, Rebellion est une œuvre plus personnelle et plus intimiste.

En effet, dans cet album, nous retrouvons des sujets liés à la femme, au fait de devenir mère, mais aussi à des périodes de doutes et de remise en question. De manière générale, nous avons affaire à une artiste polyvalente et créative qi ne cesse de nous surprendre.

Alors laissez vous bercer par ce nouveau projet qui ne vous laissera pas indifférent !

Retrouvez le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/6BSCZVM2QVVqPJgjTjZMsb?si=1Q15PvmYT_aRP2yWQ2pVWQ