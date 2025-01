Aujourd’hui nous allons parler du deuxième album poignant de Colouring « Love You Too, Mate », sorti le 23 février 2024 sur le label Bella Union.

Jack Kenworthy de son vrai nom est un compositeur et producteur basé à Nottingham en Angleterre.

Pendant ses études à Goldsmiths, notre artiste créé le groupe « Colouring » en tant que chanteur, auteur-compositeur et claviériste. Ce projet est majoritairement influencé par les grands noms de la post-britpop des années 2000 mais aussi par les éléments électro et rythmiques de Radiohead et James Blake.

Colouring devient l’entreprise solo de Jack Kenworthy en 2019, lorsque les membre se séparent naturellement.

En 2021, peu avant la sortie de son premier album « Wake », le beau frère de Jack, Greg Baker, reçoit un diagnostic de cancer stade 4. Cette nouvelle bouleverse notre artiste, sa famille mais aussi son projet.

« Love You Too, Mate » devient non seulement un second album, mais aussi une expression authentique des émotions vécues tout au long de cette année poignante et douloureuse.

Entouré de sa femme et de sa famille, il créé de manière intime, brute et sincère. Cet album est une lettre d’amour à sa femme, à sa famille et à Greg, pour tout ce qu’ils ont fait et vécus. Il est le reflet d’une photographie de cette époque, figeant les derniers souvenirs, les pensées et les émotions.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/28H1uFx2XFNcQxBkCD2Xj9?si=ibkeyryBTz2x1FRwWOpIJw