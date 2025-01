Le groupe pop intemporel Isaac Delusion est de retour avec "Lost and Found", leur tout dernier album!

Isaac Delusion est un groupe originaire de Paris formé en 2012.

Influencés par les groupes anglo-saxons, Isaac Delusion nous offre des balades oniriques, des paysages lointains avec une légèreté palpable.

Allant de la pop à l’électro, en jouant sur des boucles hip-hop et des basses funk, le groupe sort du lot et apporte au monde une couleur musicale innovante. Vaguant toujours entre le passé et le présent, les membres du groupent ne s’éloignent jamais trop des âges innocents et s’inscrit dans la durée.

En effet, Isaac Delusion est un groupe survivant de la scène française des années 2010.

Pour ce tout dernier opus, les membres du groupe ont fait appel pour la première fois à des musiciens et producteurs extérieurs au groupe. La musique que produit Isaac Delusion est comme tirée d’une rêve, planante et insaisissable.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/4V5EXwlVZyDgqx5RHLik1z?si=OtB3230ZSj-ZIR72xY4YdA