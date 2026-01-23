Sonar "Life Is" LoonsPublié le 23/01/2026
"Loons" nous dévoile leur premier album "Life Is"
«Loons» c’est l’histoire de 3 types qui se rencontrent au lycée, à Montpelier. Directement ils se lient d’amitié et se réunissent autour d’influences musicales diverses allant des Deftones à Eliott Smith, en passant par des formations plus récentes comme Narrow Head.
En 2022 ils sortirons leur tout premier EP «Cold Flames», EP sur lequel le trio apparaît résolument garage.
Trois ans plus tard, revoila «Loons» avec «Life Is». Un premier album qui nous dévoile 11 nouvelles compositions incandescentes.
Désormais promus au stade de défenseurs français d’un post hardcore/grunge/indie. «Loons» coche avec ce premier disque toutes les cases pour s’imposer comme l’une des formations hexagonales les plus marquantes de sa génération.
