La reine du hip-hop anglais Little Simz revient en ce début d’année et nous drop une bombe musicale !

Aujourd'hui, on décolle direction l’Angleterre et on atterrit dans le district Londonien d’Islington pour parler d’une rappeuse plus que talentueuse.

Je veux bien sûr parler de Simbi Ajikawo, plus connu sous le nom de Little Simz.

La nouvelle sortie de la chanteuse Little Simz est la suite de sa série de projet “Age 101 : Drop”.

Depuis 10 ans, les projets “Drop” se succèdent et aujourd'hui, Little Simz revient avec le 7ème volume : Drop 7.

Il est sorti le 9 février dernier sur le label de la rappeuse : AGE 101 Music sous licence avec Awal Recordings.

On se retrouve avec une projet de 7 titres qui dure au total moins de 15 minutes. C’est expéditif mais très haut en couleurs.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/2jK2rbbnrzsId5WWSc67HP?si=7_4fHlNnRVCdpHPa1SMrMQ