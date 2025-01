Aujourd’hui direction le Québec avec Karolan Boily et son tout premier album « Le feu sous le toit »

Karolan Boily est une autrice-compositrice et interprète originaire de Saint-Raymond.

Elle est très sensible à la musique dès son plus jeune âge et très vite, elle l’utilise comme son principal moyen de communication.

Ses morceaux sont épurés et plein d’émotions. Sur un mélange de slowcore acoustique et de bedroom folk DIY, note artiste se confie et nous emmène dans son récit mélancolique.

Son album, sorti le 26 janvier 2024, passe à travers les chemins introspectifs que l’on peut emprunter après une rupture amoureuse.

Nous nous retrouvons avec cet opus dans un endroit plus paisible mais toujours aussi intimiste. A travers les morceaux, Karolan s’exprime et expose sa vulnérabilité sans failles.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5bpEbaudFs6FjTxE5GUOZG?si=OgxSVQsRTfONN8QYVKQ6gg