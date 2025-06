SONAR L.A Suzi

L.A Suzi, icônes en devenir de la disco hongroise

L.A Suzi c'est la rencontre d'Anna Szalai, auteure-compositrice-chanteuse et Gergő Dorozsmai, producteur, multi-instrumentiste. Et ils sont un peu difficiles à situer, tant leurs influences sont nombreuses, leurs projets différents les uns des autres, du tango, de la musique surf à l'eurodance et aux inspirations disco 80s.

Le duo se forme en 2021, et sort un premier album la même année, Senki nem beszél, aux mélodies mélancoliques et aux sonorités organiques, accompagnées par une guitare et un piano. Deux ans plus tard, en 2023, sort L.A Suzi, et signe les débuts de l'expérimentation avec les sons synthétiques, disco du groupe, tout en gardant quelques morceaux proche de leur musique des débuts, plus accoustiques.

L'année qui suit, en 2024, Nem sírok, csak táncolok, poursuit l'expérimentation synthétique, dans quelque chose de très assumé et d'ironique parfois, frisant un peu les sonorités eurodances. C'est un disque qui se veut dance, et qui s'inspire aussi beaucoup de l'italo-disco, avec des fonds sonores dynamiques et peuplés des notes de synthés FM et analogiques, sur des basses dynamiques et un peu techno. Leur dernier projet, It a nyarr! (littéralement, "C'est l'été!") est sans doute leur album le plus joyeux et amusé. Anna, la chanteuse explique avoir laissé un thème qui dominait les lyrics des albums précédents, la deception amoureuse, pour des chansons qui traite désormais de la joie d'être amoureux.se. On découvre tout ça dans SONAR !

