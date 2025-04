Avec La jetée, Asinine nous livre un projet plus sombre et plus abouti que jamais

Le quatrième EP de la rappeuse marseillaise est aussi le plus long à ce jour. Avec ses huit titres presque exclusivement produits (comme d'habitude) par l'excellent Briac Severe, Asinine démontre à nouveau son talent de rimeuse et de poète, enchaînant les ruptures de rythme, les flows originaux, et les métaphores marquantes, véritables pilliers de son écriture à la fois poétique et imagée.

L'EP La jetée fait preuve d'une véritable cohérence, et pourrait largement prétendre au titre de premier album dans sa discographie. Mais la volonté qu'a Asinine de présenter ce projet comme un EP n'est qu'une preuve supplémentaire de son talent et de son perfectionnisme, qui ne fait que mettre la barre encore un peu plus haut concernant son album, si il vient un jour...

Retrouvez La jetée sur les plateformes :

Youtube

Deezer

Spotify