Mairo sort son véritable "premier album" LA FIEV, intégralement produit par son frère Hopital

Désigner LA FIEV comme le premier album de Mairo peut paraitre réducteur au regard de sa discographie, qui compte déjà trois longs formats (95 monde libre, 2020 ; Rougemort, 2021 ; omar chapier, 2023) et de nombreux singles. Mais le rappeur Genevois présente LA FIEV comme un projet pas tout à fait comme les autres, alors nous aussi.

Cet album, dans la continuité des projets précédents, est pour Mairo une démonstration de sa technique et de son talent de rimeur hors-norme. Si il a probablement pris de la bouteille et peaufiné son style depuis 2020, ce qui démarque vraiment LA FIEV, ce sont les thématiques plus personnelles - toujours agrémentées d'une bonne dose d'egotrip bien évidemment - abordées par Mairo (comme sur la dixième piste, la patte brisée, dans laquelle il s'adresse à sa mère, victime de violences conjugales). Comme ses deux premiers disques, LA FIEV est intégralement produit par le talentueux Hopital, mystérieux frère jumeau de Mairo, ce qui apporte une touche d'autant plus intime au projet.

