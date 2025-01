Avec La course folle, la recette de Zoufris Maracas est toujours la même, et ça fonctionne très bien

Dans cet album, on retrouve toujours la forte influence de Georges Brassens dans l'écriture et le chant de Vincent Sanchez (le chanteur du groupe). Mais, comme d'habitude, la chanson française n'est pas la seule source d'inspiration de Zoufris Maracas. On entendra sur cet album, comme sur les précédents, des rythmes et des mélodies d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud.

L'album contient son lot de chansons militantes. à tendance anarchiste, avec toujours une touche d'humour et d'ironie. Démocratie, Le goût de l'eau et La retraite ne sont que des exemples parmi d'autres. Mais Zoufris Maracas, c'est aussi des chansons d'amour. Dans La douce illusion, on est bercés par les voix de Vincent et de Luiza, sur un texte sensible et universel.

Je ne peux que vous inviter à écouter ce nouvel album, qui est, à mon avis, au niveau des précédents.

