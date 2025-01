Le jeune prodige Orphia a enfin sorti son premier EP "L'aventure des gens modernes" sur le célèbre label Bongo Joe Records!

Loris Cappellini de son vrai nom, est un auteur, compositeur et interprète de 22 ans qui nous vient de Genève.

Jeune prodige des instruments électroniques, il joue et compose comme il respire. Lorsqu’on lui demande, il ne sait jamais à l’avance ce qu’il va créer. Il se pose simplement devant son matériel et laisse libre cours à son imagination. Et c'est de cette façon que naît "L'aventure des gens modernes"; un EP riches en sonorités électroniques. A travers les morceaux on découvre des sonorités des années 80 dans une ambiance new wave.

Découvrons ensemble ce projet unique et hors du temps !

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/6IxEPzNR0DL2Iy153AlxB6?si=WRvLPHJxQFa_QfUhlQ7tIA