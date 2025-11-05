Sonar "Mémé K7" Kreiz Breizh AkademiPublié le 05/11/2025
La Kreiz Breizh Akademi nous dévoile son 10ème album "Mémé K7"
La Kreiz breiz akademi, c’est une formation qui accueille des collectifs de plus de dix musiciens avec comme objectif : l’expérimentation de nouvelles formes d’accompagnement musical et la transmission des règles d’interprétation de la musique bretonne.
Chaque promotion forme un orchestre qui ré-interprète la musique populaire de Basse-Bretagne, tout en respectant les sentiments musicaux des artistes populaires du 20ème siècle.
Ce 14 octobre, l’album de la 10ème formation de la Kreiz breizh akademi est sorti, c'est un album en hommage et dédié aux femmes de Basse-Bretagne.
