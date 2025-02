"PLДYING / PRДYING" de Kompromat : un album post-punk dark romantique

Cinq ans après l'électronique et captivant "Traum und Existenz" et trois ans après l'annonce de séparation du groupe, Kompromat est finalement de retour avec un second album "PLДYING / PRДYING". Un disque empreint d'un romantisme noir, qui exalte la thématique du sexe et explore celui de la prière et de la mort.

Ce deuxième album est sorti le 24 janvier 2025 sur le label Warriorecords, label crée par Rebeka Warrior. C'est à travers 10 titres que l'album ouvre sur un univers à la fois ténébreux et incandescent, où se rencontrent un tas d'influences : post-punk, new wave, dark wave...

Kompromat manie l'art de la métamorphose, les morceaux sont changeants : "I LET MYSELF GO BLIND", très dark wave au début dérive, fluidement, vers électro. On l'écoute dans SONAR.

