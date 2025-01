Aujourd’hui nous suivons le parcours atypique de l’artiste Shaina Hayes qui vient de sortir son deuxième album « Kindergarten Heart ». Alors direction la Gaspérie, au Canada, pour décrypter ensemble la vie cette artiste pluridisciplinaire!

Shaina Hayes grandit dans le petit village de Shigawake, dans une famille d’agriculteurs passionnés de musique.

Elle étudie le jazz vocal au collège Vanier de Montréal et joue en parallèle dans plusieurs groupes. Mais les études et la compétitivité du monde de la musique freinent la jeune fille jusqu’à la faire changer de parcours. Et oui... lassée du monde musical, c’est vers l’agriculture que Shaina se tourne. Elle fait des études en sciences agricoles et obtient son diplôme à l’université McGill.

Mais la musique ne reste jamais bien loin d’elle. Elle réalise son premier album fin 2019 et il fait un tabac!

On se retrouve aujourd'hui pour parler de son deuxième opus, une œuvre pop, folk et country qui mélange des voix ravissantes, des sons lumineux, et une atmosphère qui nous met le sourire aux lèvres.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7HJS2A7JWTfHu4arcFcvmC?si=ELxze17RSY6KJMk8JD_ZDA