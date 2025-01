Kassie Krut, un premier EP aux inspirations hyperpop

Kasra Kurt et Eve Alpert étaient tous deux membres du groupe de math rock Palm dissout en 2023. Kassie Krut c'est leur projet expérimental auquel s'est joint Matt Anderegg, producteur du dernier album de Palm. C'est quatre ans après les débuts de Kassie Krut, que sort ce premier EP éponyme. Il s'agit d'un disque expérimental, influencé par le son du synthétiseur de SOPHIE, icône défunte de l'hyperpop.

C'est un EP qui fait coexister des sonorités originales, des bruits lourds et métalliques avec des vibrations synthétiques très éthérées. Un des morceau, "Espresso", ressemble à une expérimentation formelle et très expérimentale. Dans "Hooh Beat", la voix respirante d'Eve Alpert se surajoute à une basse rythmée et répétitive.

Le projet se veut minimaliste. Les membres de Kassie Krut se sont lancé.e.s le défi de créer un son avec une note de basse, un rythme de batterie et quelques accords simples. Il s'agit du morceau "Reckless" et on l'écoute dans SONAR.

Vous pouvez retrouver l'EP sur les plateformes :

Youtube

Bandcamp

Spotify

Deezer