Just Mustard "We Were Just Here" Publié le 10/11/2025
Ce 24 octobre le Groupe Irlandais "Just Mustard" nous a dévoilé son dernier album "We Were Just Here"
Le groupe «Just Mustard», est composé de 5 membres : «David Noonan» et «Mete Kalyon» à la guitare, «Rob Clarke» à la basse, «Shane Maguire» à la batterie et enfin «Katie Ball» au chant.
Depuis leur création en 2015 «Just Mustard» a parcouru beaucoup de chemin. Ils ont sorti un premier album en 2018, mais c’est avec leur second opus sorti en 2022 :«Heart Under», qu’ils se font réellement connaître.
Dans ce nouvel opus, ils n’ont pas abandonné l’intensité qui a fait d’eux ce qu’ils sont, mais ils l’ont simplement redirigée.
Désormais leur musique est complexe et immédiate, chaotique mais super précise. C’est comme une chorégraphie soignée qui juxtapose l’anxiété à la libération, l’ombre à la lumière...