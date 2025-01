Aujourd’hui direction l’onirisme et le mystique avec Walter Astral et leur tout dernier EP : « Jour »

Walter Astral, c’est le nom que Tristan Thomas et Tino Gelli ont choisi.

Ce nom de scène représente une sorte d’explorateur céleste arpentant des mondes parallèles. Cet homme mystérieux raconte des histoires farfelues sur des drums machines, des basses acid et du saz bien rétro. La musique de Walter Astral est un parfait équilibre entre un univers fantastiquement mystique et une ambiance techno/électro qui nous met en transe.

Car quoi de mieux qu’un univers décalé et second degré pour parler de soi et véhiculer des émotions ?

Dans « Jour », nous arpentons 4 titres mystiques : aube, soleil, serpent mental, et mirage. Des titres bien choisis qui illustrent les idées oniriques du duo.

Dans ce périple musical, Walter Astral nous emmène dans de nouvelles contrées. Ces morceaux presque cosmiques font la transition parfaite entre la pop et la transe psychédélique.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1WbuV4tbecNNhcudpZn8hS?si=5cb_A7hoQ1-wcwHRFMJ8WQ