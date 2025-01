John Glacier sort son deuxième projet solo et c’est une petite bombe !

Aujourd’hui, on parle d’une artiste particulièrement talentueuse et qui casse les frontières des styles musicaux à travers ces projets.

En parlant de projet, elle vient de sortir un EP intitulé « Like A Ribbon », je veux bien sûr parler de la chanteuse John Glacier.

« Like A Ribbon », traduit par « comme un ruban » en français est sorti le 23 février dernier sur le label londonien Young Truks, label qui a signé des artistes comme FKA Twigs ou Sampha.

On retrouve 5 titres tous mieux produit les un que les autres, et Glacier en à profité pour inviter la multi-instrumentiste et chanteuse Eartheater afin de l’accompagner sur le 3ème titre de l’EP : Money Shows.

Le projet est produit entièrement par Kwes Darko, le producteur multi-récompensé qui a travaillé avec des pointures comme Denzel Curry, ou Laylow et Gazo en France.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7zEIMfEjyBreLK9TfrkwBC?si=mUZsZG8PRy6nORflHJHTng