Joe Yorke, le chanteur de reggae originaire de Manchester rejoint la prog' des Transmusicales 2023 !!!

Aujourd'hui, on parle de Joe Yorke, le chanteur, producteur et compositeur de reggae originaire de Manchester en Angleterre qui a sorti un nouvel album le 27 octobre dernier.

Vous pourrez le retrouver le jeudi 07 décembre à partir de 23h20 dans le hall 3 du Parc Expo.

Joe Yorke, c'est un artiste qui a grandi dans les années 1990, au son du punk et du reggae dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.

Sa musique repose sur des bases de rocksteady et de dub Jamaïcain, mais on retrouve aussi beaucoup d'influences soul, folk et dub techno.

Son timbre de voix remarquable lui a permis de sortir des projets avec "The Cooperators" et "Stand High Patrol".

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/2DFJ1iYORvghZgjpGW3E88?si=YYJi9GIBTX6l7bqyMTH5KA