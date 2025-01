Jewel Usain sort l'un des meilleurs projets rap de l'année avec "Où les garçons grandissent"

Aujourd'hui, on parle de rap français et d'un artiste présent depuis longtemps dans le milieu, mais qui a décidé de se lancer pleinement que très récemment.

Avec un nouvel album fraichement sorti, il vient s'implanter un peu plus dans le monde du rap avec sa technicité et sa plume inimitable.

Vous l'avez deviné, je vous parle de Jewel Usain et de son nouvel album : "Où les garçons grandissent"

Le projet est sorti le 27 octobre 2023 sur le label Phantom Music, qui résulte de l'association récente entre Believe et Play Two, deux gros labels français.

C'est le troisième album de Jewel Usain même si lui le considère comme le véritable premier car c'est son seul album studio.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6pEbfS09Hwul0U3MVbWRyj?si=F_79cVdVQ4eKKs3KBBGmRw