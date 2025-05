Pour Yann Tiersen, fini les "tourbus" ! Place aux tournées en voilier, et en van

Le 4 avril 2025 sortait le nouveau double-album de Yann Tiersen, Rathlin from a Distance / The Liquid Hour. La suite logique des choses, c'est de partir en tournée pour présenter cet album en live à son public. Les avions, les tourbus, les hotels... pour un artiste international, les tournées ressemblent parfois plus à un marathon épuisant et solitaire qu'à un moment de partage avec le public.

Mais Yann Tiersen aime le live, alors depuis quelques années, il a décidé de s'y prendre autrement : ses tournées seront désormais de voyages musicaux en famille, des occasions de voir du pays, en voilier ou en van, et de rencontrer son public. Mais le voilier - et même le van ! - comporte aussi ses contraintes : incertitude quand à la météo et la durée du trajet, possibilité de ne jouer que dans des villes portuaires... Il nous explique tout ça dans cet entretien !

Pas juste une tournée : un voyage dont il compte bien s'inspirer pour ses futurs projets...

Cet été, Yann fait cap sur le Svalbard, un archipel norvégien situé au Pôle Nord. On peut y voir un choix de ouessantin fuyant le soleil estival pour aller se réfugier dans un froid et une humidité qui lui sont plus familières, mais Yann nous explique que sa motivation est bien plus réfléchie. En effet, le Svalbard n'est plus aussi froid qu'il ne l'était, l'archipel est même un des endroits au monde où les conséquences du dérèglement climatique se font le plus sentir, avec un recul extrèmement rapide des glaciers.

C'est donc une zone qui intéresse de nombreux chercher.euses qui travaillent sur ces sujets, et Yann Tiersen, en chercheur musical qu'il est, a pour projet de réaliser des enregistrements et des compositions en lien avec le réchauffement climatique... affaire à suivre donc !

