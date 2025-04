L'Austral, figure de proue de la fluctuante formation Chafouin est venu nous présenter leur nouvel album, Tout ce qui reste

Chafouin est un projet qui fête ses dix ans. Créé à l'origine pour porter les compositions en solo de son leader L'Austral, le projet a évolué au fil des années, des albums, et des nombreuses collaborations qui ont constellé son parcours.

Chafouin est une entité sinueuse et hybride, dont la forme varie selon les saisons et les accointances de L'Austral. Le power trio d'aujourd'hui (L'Austral, Moïse et Guigui) ne sera peut-être plus qu'un souvenir demain. Les nombreux labels qui ont publié le bien-nommé Tout ce qui reste (Epicericords, Table basse records, Coeur sur toi, pour ne citer qu'eux...) se muent en archivistes, gravant dans l'acétate de vinyle ou la bande magnétique le Chafouin polymorphe.

Concert de Chafouin à La Carène (Brest) le 15 mai !!! (achetez vos places ici)

Retrouvez Chafouin sur internet :

Bandcamp officiel de Chafouin

Coeur sur toi

Epicericords

Table basse records

Youtube (live session du nouvel album)

Facebook

Instagram