Entretien avec Liam, chanteur du groupe Lanes, qui nous présente leur premier EP intitulé Puppets To Love.

Lanes, c'est le projet de Liam Remanjon (chant, guitare), Killian Rabar (guitare), Vincent giana (basse) et Vincent Fautsch (batterie).

Le 25 avril dernier, le groupe Toulonnais Lanes sortait leur premier EP intitulé "Puppets To Love", un projet de six titres qui mélange sonorités post punk, cold wave et indie pop.

L’EP commence fort avec, comme premier titre, le single "It's been great", un morceau aux riffs de guitare accrocheurs et qui nous invite à bouger la tête inconsciemment pendant toute la durée du titre.

