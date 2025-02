Deuxième album pour le chanteur originaire du Minnesota.

Quatre ans après son premier album, le chanteur et bassiste revient avec un nouvel opus intitulé Rolling Hills Road.

Isaac Winemiller reste fidèle à lui-même dans ce nouvel album, avec des morceaux planants, introspectifs et magnifiquement produits. Sa voix douce et juste, complétée par les synthés et les guitares sous reverb, donnent lieu à un album chaleureux qui nous donne des envies d'évasions.

Il décide même d'ajouter des airs folk à sa fidèle dream pop sur plusieurs morceaux ; Strawberry Moon et All That I Needed.

Rolling Hills Road est un album très complet et on vous conseille vivement d'aller découvrir ça !

Vous pouvez trouver Rolling Hills Road de Isaac Winemiller sur les plateformes suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube