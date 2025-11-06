Sonar "Is It Now?" Automatic

Le power trio féminin "Automatic" nous dévoile son nouvel album "Is It Now ?"

Le dernier album du groupe «Automatic», "Is it now?" est sorti ce 26 septembre sur le label «Stones throw records».

Automatic c’est un groupe de rock de Los Angeles qui s’est formé en 2017. Il est composé de 3 femmes, «Izzy Glaudini» au clavier, «Hale Saxon» à la basse et «Lola Dompé» à la Batterie.