Cette semaine dans Sonar, on reçoit le groupe Tunnels pour parler de leur nouvel album "Glass Shelter", sorti le 23 octobre 2024 sur le label dokidoki.

On a eu la chance de faire la rencontre de Pascal Le Floch (chanteur et guitariste) et de Philippe Bossard (claviériste) pour qu'ils nous parlent de leur premier et nouvel album "Glass Shelter".

Ce duo Brestois et Crozonnais ne cesse de nous épater à travers cet album aussi doux que puissant. Un album pop hyper bien produit qu'on ne se lasse pas d'écouter !

Vous pourrez d'ailleurs découvrir Tunnels en live au Claj de Carhaix-Plouguer le 3 mai 2025.

Retrouvez "Glass Shelter" de Tunnels sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Bandcamp