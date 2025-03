Alan Belin, allias "Richard, le capitaine" nous parle de son parcours, ses inspirations, et nous présente sa mixtape 29 Brest, réalisée avec La Souterraine

C'est un dimanche après-midi que je retrouve Alan, de passage à Brest pour le week-end à l'occasion d'un concert chez Rindra, à l'Horizon Sonore avec son groupe Pagure. On se retrouve au Dubliners, un pub du quartier pour prendre un café, puis il m'invite dans le studio où il loge, chez un ami à lui. J'installe mon matériel, il sort sa guitare, et il commence à me raconter son parcours et l'histoire de 29 Brest, avant de me jouer des morceaux exclusifs de son prochain album. Vous pourrez découvrir tout ça dans cet entretien pour Transistoc'h.

Retrouvez la mixtape d'Alan sur les plateformes :

Bandcamp

Deezer

Spotify