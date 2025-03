Plages Magnétiques : on parle programmation et nouveaux projets avec Cécile Even et Noël Akchoté

Ce week-end dans l'interview de Sonar, on a eu la chance de s'entretenir avec Cécile Even, programmatrice de l'organisme culturel Plages Magnétiques qui tous les ans, propose plus d'une cinquantaine de concerts répartis entre novembre et juin/juillet. En plus de l'organisation de l'Atltanlique Jazz Festival qui se déroule au mois d'octobre.

Depuis quelques années déjà, Plages Magnétiques fait appel à un artiste associé qui a pour rôle d'accompagner la structure pendant deux saisons et de réaliser divers projets à leurs côtés. Depuis septembre dernier, c'est le talentueux guitariste Noël Akchoté qui a été choisi et qui prend ce rôle très à cœur. Ces deux prochaines saisons s'annoncent pleines de rencontres et de nouveaux projets.

