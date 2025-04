La moitié de MEDICIS (Thomas et Nicolas) nous parlent de leur premier album Where We Dive

Cette semaine on reçoit Thomas et Nicolas, membres du quatuor de post-rock nantais MEDICIS. Malheureusement ils n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'au Faou (mais on leur en veut pas), alors il faudra se contenter de cet entretien par téléphone, qui s'est avéré fort sympathique, et m'a permis de mieux cerner leur univers musical et comprendre l'histoire de ce premier album.

On parle de la genèse du groupe, de l'évolution de leur son depuis leur premier EP éponyme (2022) et finalement de l'histoire de ce premier album, toujours en train de s'écrire puisque le groupe compte bien le faire tourner jusqu'en Allemagne et en Angleterre, et peut-être au delà...

Si vous êtes à la recherche d'un son rock puissant et moderne, d'une construction narrative réfléchie, le tout made-in Nantes, vous allez adorer Where We Dive. C'est un disque qui a la fougue et l'énergie qu'on attend d'un premier album, tout en allant chercher avec exigence, précision et maturité un son unique et personnel, sans concessions.

Where We Dive est un album remarquablement mature, les gars de MEDICIS sont super sympas, leur projet est construit, abouti, parfaitement maîtrisé alors autant dire que c'est un groupe à suivre absolument !

Retrouvez MEDICIS en streaming et sur les réseaux :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer

Facebook

Instagram

Achetez leur album physique :

Boutique officielle de MEDICIS